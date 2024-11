Mãe é presa após filha adotiva ser encontrada morta usando apenas fralda

Uma ex-funcionária do Departamento de Famílias e Crianças da Flórida foi presa após sua filha adotiva, de 13 anos, ser encontrada morta em condições suspeitas.

Diane Natasha Mack, de 34 anos, atuava como tutora nomeada pelo tribunal para representar os interesses de crianças e havia acolhido diversas menores em sua casa. Na última sexta-feira, ela entrou em contato com as autoridades, relatando que uma de suas filhas adotivas havia sido encontrada inconsciente.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a adolescente vestindo apenas uma fralda e apresentando sinais evidentes de abuso e violência. Investigações preliminares revelaram que a vítima, que supostamente estudava em casa, estava, na verdade, sendo mantida presa e amarrada na garagem da residência, onde era monitorada por câmeras de segurança.

Antes de acionar as autoridades, Mack teria tentado apagar evidências do cativeiro, utilizando cloro para limpar a garagem. Ela também retirou as outras crianças da casa para evitar que presenciassem a cena.

Diane Natasha Mack foi presa sem direito a fiança e está detida na cadeia do condado de Highlands. Ela enfrenta acusações graves, incluindo homicídio em primeiro grau, abuso infantil agravado, sequestro e destruição de provas. O caso segue em investigação.



Leia Também: Presidente do Paraguai passa mal durante cúpula do G20 e é internado