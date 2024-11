Mãe relembra mensagem não lida enviada ao filho antes de acidente fatal

A mãe de Harvey Owen relembrou, em entrevista ao The Mirror, o dia trágico em que perdeu o filho. Crystal revelou que, momentos antes do acidente fatal, havia enviado uma mensagem para Harvey, que até hoje permanece sem resposta.

Ela contou que o filho, de 17 anos, tinha lhe enviado uma foto, ao que respondeu com um vídeo da filha mais nova. No entanto, a falta de retorno imediato gerou nela um pressentimento de que algo estava errado. O relato foi feito no primeiro aniversário da morte do jovem.

Harvey faleceu em novembro do ano passado durante uma viagem de acampamento com três amigos ao Parque Nacional de Eryri, em Snowdonia, no País de Gales. O grupo foi encontrado após o carro em que estavam, um Ford Fiesta, ser descoberto capotado e parcialmente submerso, a cerca de oito quilômetros do último local onde haviam sido vistos, em Porthmadog.

De acordo com as autoridades, o veículo saiu da estrada em Garreg, próximo a Tremadog. A polícia investiga as circunstâncias do acidente, que ocorreu em uma via descrita como íngreme e estreita, agravada por condições climáticas úmidas e ventosas no dia.

"Quando o Harvey morreu, parte de mim também morreu", desabafou Crystal. Ela ainda mencionou que, diante da ausência de resposta, tentou ligar e enviar outras mensagens para o filho, mas nenhuma foi lida.

Na época, a polícia lamentou profundamente o ocorrido e reforçou os desafios impostos pela geografia e pelo clima no local do acidente, que podem ter contribuído para o desfecho trágico.



