Confrontos entre xiitas e sunitas no Paquistão deixam ao menos 82 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 82 pessoas morreram e 156 ficaram feridas desde quinta-feira nos confrontos entre sunitas e xiitas no noroeste do Paquistão, informou um funcionário do governo local.

Entre os mortos, 66 são xiitas e 16 sunitas, segundo o oficial que não teve o nome divulgado. Os confrontos começaram na quinta-feira quando um grupo armado disparou contra ônibus que transportavam xiitas. Na sexta-feira e no sábado, os xiitas realizaram represálias em bairros sunitas.

Cerca de 300 famílias fugiram no sábado enquanto os tiroteios com armas leves e pesadas continuavam durante a noite, embora não tenham sido relatadas novas vítimas.

Neste domingo, funcionários do governo se reuniram com líderes dos grupos para tentar mediar um cessar-fogo. Uma delegação voou para Parachinar no sábado para se encontrar com líderes de ambos os lados, disse Muhammad Ali Saif, ministro da informação da província de Khyber Pakhtunkhwa.

"Houve desenvolvimentos positivos nas negociações com as partes interessadas", afirmou.

O Paquistão é um país de maioria sunita, mas no distrito de Kurram, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, vive uma grande população xiita. As comunidades têm se enfrentado há décadas devido a uma disputa de terras.

