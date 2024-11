Uruguaios começam a votar após campanha morna, mas acirrada

MAYARA PAIXÃO

MONTEVIDÉU, URUGUAI (FOLHAPRESS) - Com uma participação eleitoral tradicionalmente alta, os uruguaios começaram a votar para o segundo turno da eleição neste domingo (24), a partir das 8h. Há 2,7 milhões de eleitores inscritos no pequeno país sul-americano de 3,4 milhões de habitantes.

Até as 19h30 -ou 20h30, caso ainda haja eleitor nas filas e o horário seja prorrogado-, eles escolhem entre Yamandú Orsi, da coalizão de esquerda e centro-esquerda Frente Ampla, e Álvaro Delgado, candidato do Partido Nacional, hoje no governo com Luis Lacalle Pou.

Como é de costume, os olhos estão atentos para os discursos pré e pós-votação dos principais personagens políticos do país.

Recuperando-se de um tratamento de radioterapia após a descoberta de um câncer e com a saúde ainda debilitada, o ex-presidente José "Pepe" Mujica, 89, votou às 8h em ponto. Em seu tradicional discurso com quê filosófico e sem papas na língua, disse: "Meu futuro mais próximo é o cemitério, mas me preocupo pela sorte de vocês, os jovens que quando tiverem a minha idade vão viver um mundo muito distinto. A política não dá hoje esperança aos jovens; [os políticos] são um bando de velhos acomodados".

Yamandú Orsi disse que "a democracia tem de ser uma festa" e pediu tranquilidade na votação. Quando um repórter o questionou sobre os planos para caso perca a eleição, não descartou que poderia voltar a lecionar história, sua profissão original. Mas disse que ainda há muita água para rolar.

Álvaro Delgado, por sua vez, foi visitar Lacalle Pou antes de votar.

A campanha foi morna, especialmente nestas últimas semanas desde o primeiro turno, em 27 de outubro. Há cartazes e alguns militantes nas ruas, que distribuem as cédulas eleitorais que os eleitores devem depositar em um envelope nas urnas caso queiram apoiar aquele candidato, mas nada que tenha mudado a dinâmica de Montevidéu.

Ainda assim, é uma campanha disputada. Pesquisas de intenção de voto mostram empate técnico entre os candidatos, e o eleitor não descarta que irá dormir neste domingo sem saber o resultado.

Sondagens com base em amostragem de votos feitas pelos institutos credenciados pela Corte Eleitoral começam a sair às 20h30, mas tampouco se descarta que isso também seja um pouco atrasado. Os resultados oficiais e parciais começam a ser publicados às 21h.

O eleito para substituir Luis Lacalle Pou no cargo tomará posse em março do ano que vem.

