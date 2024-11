Mãe ensina filhos a poupar e garoto acumula mais de R$ 60 mil aos 12 anos

Uma mãe compartilhou no TikTok a estratégia que adotou para ensinar seus filhos a gerenciar suas finanças desde cedo, resultando em economias significativas.

Ela revelou que seu filho de 12 anos conseguiu economizar 10 mil euros (aproximadamente R$ 60.900). A técnica implementada envolve uma mesada semanal de 100 euros (cerca de R$ 609), condicionada ao cumprimento de tarefas domésticas.

Dessa quantia, 50 euros (R$ 304,50) são destinados mensalmente para cobrir despesas como aluguel, luz e água. Dos 50 euros restantes, os filhos podem gastar 20 euros (R$ 121,80) por semana em despesas pessoais, enquanto os 30 euros (R$ 182,70) restantes são direcionados para poupança. Se os 20 euros não forem suficientes para suas necessidades, eles têm a opção de ganhar dinheiro extra realizando tarefas adicionais em casa.

A mãe explicou que começou a aplicar essa metodologia quando os filhos tinham cerca de 7 anos, idade em que já possuíam conhecimentos básicos de matemática. Assim, ao atingirem 12 anos, já acumularam mais de 10 mil euros em poupança.

Para ela, essa abordagem prepara as crianças para as responsabilidades financeiras do futuro. No entanto, alguns críticos consideram que é precoce exigir que crianças paguem aluguel.

