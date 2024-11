Turma encontra mensagem em garrafa escrita por mãe de aluna 26 anos atrás

Durante uma excursão aos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, uma turma do quarto ano da St. John the Baptist Catholic Elementary School fez uma descoberta surpreendente: uma garrafa contendo uma mensagem que remontava a 1998.

A aluna Scarlet Van Eyk e um colega avistaram a "misteriosa garrafa", segundo a Fox News. Ao abrirem, a carta foi lida pela professora da turma. A mensagem dizia: "Esta carta pertence a Makenzie Morris. Frequento a St. John the Baptist School. Sou da turma do Sr. St. Pierre e estou no quarto ano."

Conforme noticiado pelo Canadian Broadcasting Corporation (CBC), a carta foi escrita pela mãe de Scarlet. Em 1998, a mãe de Scarlet também estava no quarto ano e participou de uma excursão semelhante àquela realizada pela filha. Na época, os alunos receberam o desafio de escrever mensagens sobre os Grandes Lagos e colocá-las dentro de garrafas, que foram lançadas ao lago como parte de um projeto escolar.

De maneira surpreendente, 26 anos depois, a garrafa retornou à escola, trazendo uma conexão única entre mãe e filha. Apesar do tempo passado, a carta foi encontrada em boas condições.

