Viúvo de 92 anos se torna estrela na web cantando música de Elvis Presley

Após perder sua esposa Margaret, com quem foi casado por 60 anos, Edwin Rayner, de 92 anos, sentiu que havia perdido o sentido da vida. No entanto, uma década depois, o idoso encontrou uma nova motivação: tornou-se uma sensação no TikTok, onde interpreta suas versões de clássicos da música para mais de 447 mil seguidores.

"Recebi uma mensagem, e tenho certeza de que era a Margaret me dizendo: 'Você sabe cantar, vá em frente, comece de novo'. E foi o que fiz", contou Edwin em entrevista à BBC.

Edwin começou sua jornada cantando para idosos em casas de repouso próximas à sua residência em Bournemouth, no condado de Dorset, Inglaterra. Interpretava canções de seu artista favorito, Elvis Presley, para o público local.

Um dia, suas netas sugeriram criar uma conta para ele no TikTok. "Eu não fazia ideia do que era, e, em poucos dias, tinha mais de mil curtidas. Fiquei convencido e pensei: 'Bem, vamos continuar'. E a partir daí, tudo decolou", relembrou.

Conhecido nas redes sociais como Grandad Sings ("O avô canta", em tradução livre), Edwin já acumulou quase 9 milhões de visualizações. Com a ajuda de um artista local, ele grava suas interpretações favoritas no Sizzle Studios, e suas netas publicam os vídeos semanalmente.

"Gravei um álbum de Natal no ano passado e acabei de finalizar meu oitavo álbum. São presentes para amigos e família, porque não posso vendê-los devido aos direitos autorais", explicou.

Embora sempre tenha gostado de cantar, Edwin teve uma trajetória diversa antes de se tornar uma estrela da internet. Aos 18 anos, serviu como médico no Norte da África entre 1950 e 1952. Mais tarde, ele gerenciou um negócio de venda de peixes tropicais em Tenerife.

Para Edwin, a idade nunca deve ser um impedimento para perseguir paixões. "As pessoas pensam que, aos 90 ou 92 anos, estamos acabados, mas não estamos. Continue fazendo o que você ama, mas faça ainda mais", aconselhou.

Entre todas as músicas que interpreta, a favorita de Edwin é The Wonder of You, de Elvis Presley. Ele canta essa canção em homenagem à sua falecida esposa, Margaret.

"Sinto que ela está comigo, sempre presente. Provavelmente está me vendo agora, dizendo o que eu devo ou não dizer. Sinto muita falta dela", confessou.

Veja o mais recente vídeo de Grandad Sings na galeria acima.

Leia Também: Mãe ensina filhos a poupar e garoto acumula mais de R$ 60 mil aos 12 anos