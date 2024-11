Família indiana realiza funeral para um carro e reúne milhares de pessoas

Uma família na vila de Pardashinga, na Índia, surpreendeu a todos ao realizar uma cerimônia fúnebre para seu carro, um Suzuki Wagon R de 18 anos, considerado "o carro da sorte" pela família. O evento reuniu cerca de 1.500 moradores locais, em uma despedida incomum e marcante.

Segundo o jornal La Vanguardia, o carro foi enterrado em um buraco de cinco metros de profundidade. Durante a cerimônia, pétalas de flores foram jogadas sobre o veículo, que também recebeu grinaldas como homenagem.

O ato foi acompanhado por orações e, de acordo com fontes locais, um santuário foi erguido no local em honra ao carro, com custos estimados em mais de 4.000 euros (cerca de R$ 21.000 na cotação atual).

O Suzuki Wagon R era tratado como um verdadeiro amuleto pela família, o que explica o gesto simbólico e a grande mobilização para marcar sua despedida.

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP