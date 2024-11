Aos 93 anos, idosa desafia estereótipos e desfila em passarela em Madrid

Aos 93 anos, Carmen Regidor mostrou que a idade não é uma barreira para viver novas experiências. Nesta quarta-feira, a idosa desfilou em uma passarela na capital espanhola, Madrid, vestida de rosa e com um sorriso radiante. Apesar da felicidade, Carmen admitiu ao jornal ABC que estava "muito, muito nervosa" antes do desfile, onde atuou como modelo por um dia.

A iniciativa, intitulada Grandes, foi promovida pela organização ASISPA, que presta cuidados a pessoas dependentes, em parceria com a associação La Barandilla, que combate estereótipos relacionados ao envelhecimento. O objetivo do evento era destacar o valor e as capacidades dos idosos, muitas vezes subestimados pela sociedade.

"Sinto-me com sorte porque minha família me ama e me trata muito bem, mas sei que nem todos têm a mesma experiência. Já vi colegas no centro de dia onde frequento que relatam serem tratados de forma desrespeitosa pelos próprios filhos", disse Carmen.

Ela reforçou a importância de iniciativas como essa: "Nós, idosos, somos pessoas e merecemos respeito. Por isso, estou aqui, desfilando, para mostrar o que somos capazes de fazer e dar visibilidade a essa questão que afeta tanto os idosos."

O projeto Grandes teve início no verão passado, com oficinas conduzidas pelos estilistas Manu Sánchez, embaixador da Madrid Fashion Week, e Petro Valverde. Os idosos participantes desenharam suas próprias roupas, que hoje foram exibidas na passarela, em um desfile emocionante e inspirador.

