Vídeo mostra agente da polícia britânica furtando comida em supermercado

Um polícial britânico foi flagrado furtando nozes, queijo e doces num supermercado Lidl em Bideford, no Reino Unido. As câmaras de segurança captaram Christopher Spence, de 44 anos, colocando vários artigos na mochila, mas pagando apenas um deles.

O agente, que estava de folga no dia do furto, não foi detido, mas, segundo a Sky News, acabou suspenso, terá de pagar uma multa e fazer trabalho comunitário durante 18 meses.

Em reação, o superintendente Toby Davies, da polícia de Devon, confessou estar "profundamente desapontado" com as ações de Christopher Spence.

"Principalmente dado o seu papel na vizinhança, dentro da comunidade. Em primeiro lugar, quero assegurar que a ação de um indivíduo não reflete os valores ou a integridade dos nossos agentes locais. Estamos empenhados em manter os mais altos níveis de confiança na comunidade que servimos e gostaria de assegurar que tais incidentes são raros", sublinhou Toby Davies.

Watch the moment a police officer steals food from Lidl.



The Devon & Cornwall Police constable was sentenced to an 18-month community order for stealing.https://t.co/CbSdNXxalB pic.twitter.com/cJ8KMQKHPw