Guisado de tartaruga causa 3 mortes e 32 hospitalizações nas Filipinas

Pelo menos três pessoas morreram e outras 32 foram hospitalizadas após consumirem um guisado de tartaruga na semana passada, em uma cidade costeira da província de Maguindanao del Norte, nas Filipinas. O incidente aconteceu durante uma refeição comunitária envolvendo indígenas da etnia Teduray.

De acordo com a BBC, os participantes começaram a apresentar sintomas como diarreia, vômitos e espasmos abdominais. Animais domésticos, como cães, gatos e galinhas, que também foram alimentados com a carne da tartaruga, morreram, segundo relatos da funcionária local Irene Dillo. As autoridades estão investigando o caso.

Embora a caça e o consumo de tartarugas sejam proibidos pelas leis de proteção ambiental nas Filipinas, esses animais continuam sendo consumidos como iguaria em algumas comunidades tradicionais. No entanto, as tartarugas que se alimentam de algas contaminadas podem se tornar tóxicas, tornando-se perigosas para o consumo humano.

O prato em questão foi preparado como um adobo, uma receita filipina tradicional que utiliza carne e vegetais cozidos com vinagre e molho de soja. Apesar da hospitalização inicial de 32 pessoas, a maioria já recebeu alta. No entanto, as três vítimas fatais foram enterradas imediatamente, de acordo com os costumes locais.

As tartarugas estão majoritariamente classificadas como espécies ameaçadas de extinção, e sua captura, ferimento ou morte são ilegais nas Filipinas. Mesmo assim, em algumas culturas locais, as tartarugas marinhas continuam sendo caçadas por sua carne e ovos, que são considerados, por alguns, como tendo propriedades medicinais. O incidente destaca os riscos do consumo desses animais e a necessidade de maior conscientização sobre sua preservação.

