Guerras do Ópio: Como a luta pelo controle das drogas mudou o destino do mundo

As Guerras do Ópio de meados do século XIX foram travadas entre as potências ocidentais e a dinastia Qing, que governou a China de 1644 a 1912. Duas guerras ocorreram, ambas travadas essencialmente pelo comércio ilegal de ópio e pela expansão do território reivindicado pelos britânicos na região. Aos olhos de muitos estudiosos, o conflito marcou o fim do isolamento da China e o início da história chinesa moderna. Mas o preço pago foi pesado.

