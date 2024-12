Médica da Marinha morre após ter sido baleada dentro de hospital

Uma médica da Marinha do Brasil, identificada como Gisele Mendes de Souza e Mello, morreu na tarde desta terça-feira (10), após ser baleada na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro. A oficial, que era médica geriatra e superintendente de Saúde do hospital, foi socorrida imediatamente por colegas de trabalho, mas não resistiu aos ferimentos.

Apesar de ter sido levada para a cirurgia, o estado da médica era grave e, infelizmente, ela veio a falecer. A morte foi confirmada pela Marinha do Brasil, em comunicado oficial, e também pela polícia militar do Rio de Janeiro. Gisele, que possuía a patente de Capitão de Mar e Guerra, estava na Marinha desde 1995.

De acordo com informações, a médica foi baleada durante uma operação policial que acontecia nas proximidades do hospital, que fica localizado ao lado de favelas. Durante o confronto entre policiais e moradores da favela, Gisele foi atingida dentro da unidade de saúde. O hospital, que atende a militares e civis, foi cenário do incidente, e a Marinha do Brasil confirmou que a oficial estava em serviço no momento do ataque.

