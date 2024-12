Dois petroleiros russos sofrem acidentes no estreito de Kerch

As embarcações envolvidas no incidente no mar de Azov são os petroleiros Bolgoneft 212, que encalhou após sofrer danos na proa, e o Bolgoneft 239, que está à deriva, informou o Ministério da Rússia por meio de uma mensagem na rede social Telegram.

Ambos os navios sofreram danos irreparáveis que os impossibilitam de navegar ou chegar ao porto, aumentando o risco de afundamento no mar de Azov, que banha territórios russos e ucranianos. No Bolgoneft 212, havia 14 tripulantes; 13 foram resgatados, enquanto um morreu, segundo os serviços de emergência citados pela agência russa RIA Novosti.

As operações de resgate contam com dois rebocadores e dois helicópteros Mi-8. O segundo petroleiro, Bolgoneft 239, também transportava 14 tripulantes. As causas do acidente podem estar relacionadas às fortes rajadas de vento e à intensa ondulação na região, que teriam levado a erros de navegação.

Fontes oficiais confirmaram que o acidente resultou em um derramamento de petróleo no mar de Azov, sob controle militar russo desde 2022. Os dois petroleiros transportavam cerca de 8 mil toneladas de combustível. Uma equipe de especialistas foi enviada à região próxima à península da Crimeia para avaliar os riscos de catástrofe ambiental e implementar medidas para conter o vazamento.

