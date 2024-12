Baleia que carregou cria morta na boca durante 16 dias é mãe novamente

A baleia que se tornou conhecida em 2018 quando uma imagem sua comoveu o mundo, agora volta a ser notícia.

Alguns anos atrás, Nela, J35 (como a denominaram os cientistas) ficou carregando a sua cria morta na boca. Fez por vários dias naquele que foi considerado um ato de alguém que não conseguia aceitar a perda de um filho.

Agora, o mesmo mamífero volta a ser notícia, porém, por bons motivos.

O Centro de Investigação de Baleias [Center for Whale Research] anunciou na sua página de Facebook que identificou um novo membro nadando juntamente com a baleia J35, no dia 20 de dezembro. Dias depois, a mesma entidade disse ter conseguido confirmar que a cria se trata de uma menina e que conseguiram provar que J35 é a mãe da mesma.

A notícia foi celebrada por todos os conhecedores da triste história desta baleia, que a veem agora numa nova viagem.

O Cento de Investigação lembra que existe uma grande taxa de mortalidade das crias de baleia os primeiros dias de vida, uma vez que se tratam de animal violentos, e compromete-se a acompanhar os dois mamíferos durante os próximos dias para assegurar que a cria nãos e encontra em perigo.

