Homem que ateou fogo em mulher no metro enfrenta 4 acusações de homicídio

O homem que incendiou uma mulher no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, enfrenta quatro acusações de homicídio e uma de incêndio criminoso, anunciaram os promotores nesta sexta-feira.

Sebastian Zapeta-Calil, de 33 anos, não compareceu à audiência realizada nesta sexta-feira, segundo a NBC News.

O gabinete do procurador distrital de Brooklyn informou que o imigrante ilegal da Guatemala foi indiciado por homicídio em primeiro grau, três crimes de homicídio em segundo grau e incêndio criminoso em primeiro grau.

Vale destacar que a acusação de homicídio em primeiro grau pode levar à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A acusação será formalmente apresentada em tribunal no dia 7 de janeiro, quando ocorrerá a próxima audiência.

Zapeta-Calil compareceu ao tribunal de Brooklyn na terça-feira e declarou-se inocente das acusações preliminares.

O suspeito teria ateado fogo à mulher, que dormia em um trem parado, utilizando um isqueiro no domingo. Após a vítima ser envolvida pelas chamas, o homem continuou a “alimentar o fogo com um moletom”. Ainda assim, ele afirmou às autoridades que “bebe muito álcool” e que “não sabe o que aconteceu”.

Depois do incidente, Zapeta-Calil deixou o metrô e sentou-se em um banco na plataforma, onde foi capturado pela câmera corporal de um agente enviado ao local. A imagem foi divulgada ao público e, horas mais tarde, três jovens identificaram o suspeito em outro trem, o que levou à sua prisão.

Embora a vítima ainda não tenha sido identificada, as autoridades confirmaram que ela morreu devido a “lesões térmicas e inalação de fumaça”.

Zapeta-Calil está ilegalmente nos Estados Unidos e já havia sido deportado. Ele entrou no país por Sonoita, no Arizona, em 1º de junho de 2018, e retornou à Guatemala poucos dias depois, em 7 de junho do mesmo ano.

Não se sabe ao certo quando ele voltou a entrar nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Imigração e Alfândega.

Leia Também: Vulcão Popocatépetl entra em atividade no México. Veja as imagens