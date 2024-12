Vulcão Popocatépetl entra em atividade no México. Veja as imagens

O vulcão Popocatépetl, no México, está ativo desde o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Também conhecido como 'Don Goyo', o vulcão está localizado nos limites territoriais dos estados do México, Morelos e Puebla.

Os primeiros dados divulgados pela Coordenação Geral de Proteção Civil e Gestão Integral de Riscos do Estado do México indicam que o Popocatépetl entrou em atividade durante a madrugada de 24 de dezembro, com emissões contínuas de vapor de água e gases.

#VolcánPopocatépetl#Monitoreo



La actividad del volcán durante la noche y madrugada se mantuvo estable, sin actividad de relevancia; con bajo contenido de ceniza y vapor de agua y una altura de 400 a 700 metros en dirección al suroeste. pic.twitter.com/Jgw5RyKip8 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 27, 2024

Para as pessoas que estão próximas ao local, os especialistas têm recomendado que cubram o nariz e a boca com um lenço úmido ou uma proteção facial, limpem os olhos e a garganta com frequência usando água limpa, utilizem óculos em vez de lentes de contato para reduzir o risco de irritação e mantenham as janelas fechadas ou cobertas, permanecendo dentro de casa o maior tempo possível.



