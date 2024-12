Duas pessoas são resgatadas com vida após avião explodir na Coreia do Sul

Duas pessoas foram resgatadas com vida após um avião sair da pista e explodir na Coreia do Sul.

Os sobreviventes são um homem e uma mulher, ambos membros da tripulação. Autoridades de saúde disseram que eles estão conscientes e não correm risco de vida.

De acordo com a imprensa local, 175 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo da aeronave.

Um total de 177 pessoas morreram na madrugada deste domingo na queda de um avião da Jeju Air no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, de acordo com informações dos bombeiros.

