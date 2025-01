Carro atropela multidão em Nova Orleans; há pelo menos 10 mortos

Na madrugada desta quarta-feira (1º), um ataque deixou 10 mortos e 30 feridos na Bourbon Street, em Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. O motorista de uma caminhonete furou um bloqueio e atropelou uma multidão por volta das 3h15 (horário local). Após o atropelamento, ele desceu do veículo e abriu fogo contra as pessoas, segundo informações da superintendente da polícia da cidade, Anne Kirkpatrick. O suspeito trocou tiros com a polícia. Dois agentes ficaram feridos.

O suspeito foi morto pela polícia no local pouco após descer da picape, ainda segundo o "New York Times".

A prefeita da cidade, LaToya Cantrell, chamou o caso de um "ataque terrorista".

A polícia afirmou que o ataque foi intencional e tinha como objetivo causar o maior número possível de vítimas. “Ele tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu”, disse Kirkpatrick. Explosivos improvisados também foram encontrados no local. Apesar da declaração inicial da prefeita LaToya Cantrell chamando o ataque de “terrorista”, a agente especial Alicia Duncan esclareceu que o caso não está sendo tratado como terrorismo e será investigado pelo FBI.

A tragic incident occurred in New Orleans where a driver in a pickup truck deliberately drove into a crowd, resulting in at least 10 fatalities.



This was followed by gunfire, exacerbating the chaos and… pic.twitter.com/ZOB0evjAjY — The Global Beacon (@globalbeaconn) January 1, 2025

As vítimas foram levadas para cinco hospitais da cidade, e o número de feridos pode aumentar conforme novas informações sejam divulgadas. As autoridades pediram que a população evite a região do crime, que foi isolada para as investigações. A segurança na área, que já contava com cerca de 300 policiais devido aos eventos de Ano Novo, foi reforçada.

Testemunhas relataram cenas de pânico durante o ataque. Jim e Nicole Mowrer, entrevistados pela “CBS”, disseram que estavam na região comemorando o Ano Novo quando ouviram o barulho de uma colisão e, em seguida, tiros. “Quando os tiros pararam, vimos várias pessoas feridas e tentamos ajudar como pudemos”, afirmou Nicole. O ataque ocorreu em um período movimentado para a cidade, que se prepara para as festividades do Mardi Gras e outros eventos no início do ano.





12 dead and 30 injured after a terrorist driver plowed his car and then got out and fired his weapon at the crowd celebrating new year in Bourbon Street, New Orleans. pic.twitter.com/bSrJYG1ixg — Tulsi For President (@TulsiPotus) January 1, 2025

“O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um caso com vítimas em massa envolvendo um veículo que atingiu uma grande multidão no Canal e na Bourbon Street. Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 mortes. Parceiros de segurança pública estão respondendo no local. As atualizações seguirão à medida que forem recebidas”, informou o comunicado.

Um porta-voz policial confirmou o incidente à TV "CBS", em que um motorista teria jogado um veículo em direção a uma multidão. Segundo testemunhas da "CBS", após os atropelamentos o suspeito teria descido do veículo e começado a atirar, com polícia atirando de volta.



Ambulances still arriving to scene and at least 2 vehicles from the Orleans coroner’s office making it to Bourbon St scene after driver plowed into people @WGNOtv pic.twitter.com/8yKsf6hJm0 — LBJ (@lbjnola) January 1, 2025

Agentes do Departamento de Polícia da cidade responderam ao incidente e diversas viaturas estão no local. Os feridos foram transportados para hospitais, segundo a prefeitura.

"Um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street na manhã de hoje", afirmou o governador da Louisiana, Jeff Landry.

A agência governamental Nola Ready publicou nas redes sociais que houve "um incidente com várias vítimas na Canal Street e Bourbon Street" e pediu para que as pessoas evitassem a área. O número exato de feridos e vítimas fatais ainda não foi divulgado.

[Notícia em atualização]

