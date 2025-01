Holanda endurece regras: nova fase na política contra imigração - O governo holandês de direita está implementando medidas rígidas para limitar ainda mais a migração para os Países Baixos em meio a um aumento do sentimento anti-imigrante. Inclusive, o país fechou sua fronteira terrestre com a União Europeia desde 9 de dezembro de 2024. A princípio, o encerramento terá um período de seis meses para controlar fluxos migratórios para o país. A reintrodução dos controles fronteiriços é apenas uma das muitas medidas que procuram enfraquecer imigração. Os críticos estão expressando preocupações com os direitos humanos e a implementação do direito internacional, especialmente para os requerentes de asilo. Intrigado? Clique para entender melhor como a imigração na Europa está sendo ameaçada.

© <p>Getty Images</p>