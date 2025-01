"Colapso": militar que explodiu Tesla deixou notas com críticas a governo

O homem que fez explodir um Tesla Cybertruck na porta do Trump International Hotel, em Las Vegas, escreveu críticas ao governo dos Estados Unidos nos dias que antecederam sua morte e teria um transtorno de estresse pós-traumático, segundo revelaram, nesta sexta-feira, as autoridades.

Em uma coletiva de imprensa, o xerife Dori Koren, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, disse que os investigadores conseguiram acessar um dos dois celulares encontrados no Cybertruck e localizaram documentos em um aplicativo que funcionava quase como um diário.

Nessas anotações, Matthew Alan Livelsberger documentou alguns de seus movimentos e estado de espírito entre 21 de dezembro e a véspera de Ano Novo. Ele escreveu sobre "reclamações políticas, questões relacionadas a conflitos em outros locais", bem como "questões domésticas", sociais e desafios pessoais.

Duas cartas no aplicativo parecem apontar para um motivo para a explosão, afirmou Koren. Em uma delas, ele se dirige aos "companheiros de serviço, veteranos e todos os americanos", dizendo que é hora de "acordar" porque a liderança do país é "fraca" e "só serve para enriquecer".

"Somos os Estados Unidos da América, o melhor país (...) que já existiu, mas, neste momento, estamos em estado terminal e caminhando para o colapso", escreveu. "Isso não foi um ataque terrorista. Foi um alerta. Os americanos só prestam atenção em espetáculos e violência. Qual a melhor maneira de transmitir meu ponto de vista do que uma demonstração com fogos de artifício e explosivos? ... Preciso limpar minha mente dos irmãos que perdi e aliviar o peso das vidas que tirei", afirmou em uma das notas.

Já Spencer Evans, agente especial encarregado da Divisão de Las Vegas do FBI, disse que o incidente parece ser "um trágico caso de suicídio envolvendo um veterano de combate altamente condecorado que estava lutando contra um transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas".

A explosão aconteceu na quarta-feira. Livelsberger, de 37 anos, do Colorado, morreu no incidente, e outras sete pessoas ficaram feridas. O homem foi encontrado com um ferimento de bala na cabeça, que parece ter sido "autoinfligido".

Livelsberger serviu nos Boinas Verdes, forças especiais altamente treinadas que combatem o terrorismo no exterior e treinam parceiros de outros países, detalhou o Exército norte-americano em comunicado.

O militar serviu no Exército desde 2006, subindo na hierarquia com uma longa carreira em missões internacionais, destacando-se duas vezes no Afeganistão e servindo na Ucrânia, Tajiquistão, Geórgia e Congo, ainda segundo a mesma fonte.

Ele foi condecorado com duas Estrelas de Bronze, incluindo uma por bravura, por coragem sob fogo, um distintivo de infantaria de combate e uma Medalha de Louvor do Exército com bravura. Livelsberger estava de licença aprovada quando morreu, de acordo com a força militar.

Segundo a polícia, o motorista do Tesla detonou uma combinação de fogos de artifício, botijões de gás e combustível na parte traseira do veículo, a partir do interior do automóvel. O carro estava carregado com botijões de gás e de combustível para camping, além de morteiros pirotécnicos de alto calibre.

