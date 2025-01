Avião faz pouso de emergência em Portugal após atingir bando de gaivotas

Um avião da Azores Airlines foi obrigado a realizar um pouso de emergência após colidir com um bando de gaivotas logo após a decolagem do Aeroporto de Ponta Delgada, na quinta-feira.

De acordo com o site The Aviation Herald, o Airbus A320-200, com destino ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, havia acabado de decolar e estava a cerca de 750 metros de altitude quando colidiu com o bando, resultando em múltiplos impactos.

Aproximadamente dez minutos depois, o avião retornou com segurança à pista 12 do aeroporto de Ponta Delgada.

Testemunhas afirmaram que as gaivotas estavam na pista e, no momento da decolagem, alçaram voo, cruzando o caminho da aeronave. Apesar do incidente, o avião conseguiu pousar em segurança, e os passageiros desembarcaram normalmente.

Alguns passageiros relataram ter ouvido três ou quatro estrondos nos motores antes de os ruídos se tornarem incomuns, acompanhados de vibrações perceptíveis na cabine.

Uma inspeção posterior revelou danos nos motores, que precisaram ser substituídos, além de danos no trem de pouso direito, nas asas e na parte inferior do avião. Uma das aves ficou presa no lado esquerdo da aeronave. O avião foi substituído para que a viagem a Lisboa pudesse ser concluída.

A companhia aérea confirmou o ocorrido, segundo informações da imprensa local.

Leia Também: Juiz confirma condenação de Donald Trump