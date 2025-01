Juiz confirma condenação de Donald Trump

O juiz de Manhattan, em Nova York, Juan M. Merchan, confirmou nesta sexta-feira a condenação de Donald Trump no caso do pagamento de subornos à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels. A sentença será divulgada em uma semana, no dia 10 de janeiro, poucos dias antes de sua posse como presidente dos Estados Unidos.

De acordo com a CNN Internacional, o presidente eleito poderá optar por comparecer virtualmente ou pessoalmente à leitura da sentença. O juiz adiantou que Trump provavelmente não será condenado a uma pena de prisão.

"Embora este tribunal, por força da lei, não deva tomar qualquer decisão sobre a sentença antes de ouvir as partes e os réus, parece adequado, neste momento, indicar a inclinação do tribunal para não impor qualquer pena de prisão", afirmou o juiz.

Donald Trump vem lutando há meses para reverter sua condenação, ocorrida em 30 de maio, por 34 acusações de falsificação de registros comerciais. As acusações estão relacionadas ao pagamento secreto de 130 mil dólares à atriz Stormy Daniels, com quem Trump teria tido um caso extraconjugal, visando proteger sua candidatura presidencial em 2016.

No mês passado, os advogados de Trump alegaram má conduta por parte dos jurados e iniciaram uma nova tentativa para anular o veredicto histórico.

Trump, que toma posse em 20 de janeiro, é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime e o primeiro a ser eleito para o cargo após ser considerado culpado.

Leia Também: "Colapso": militar que explodiu Tesla deixou notas com críticas a governo