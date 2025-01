Filha emociona pai com presente especial no Natal; veja a surpresa

Durante sua faculdade, Leah Doherty recebia diariamente mensagens do pai, Joe Doherty, sempre com votos de bom dia e palavras de carinho. A jovem, do estado de Ohio, guardou todas as mensagens e, no Natal, fez uma surpresa que emocionou profundamente o pai.

“Ele sempre começava as mensagens com um bom dia e terminava dizendo: ‘Toma boas decisões, TE aAMO!!!’”, relembrou Leah, em entrevista ao Good Morning America.

No ano passado, quando se casou, Leah compartilhou mais um momento especial com Joe, que a acompanhou até o altar. Porém, foi no Natal deste ano que a jovem fez uma surpresa ainda mais tocante. Seu marido, Matt Mika, recriou uma foto da cerimônia de casamento usando as mensagens que Leah havia recebido do pai durante a faculdade.

Ao abrir o presente na manhã de Natal, Joe ficou em lágrimas ao perceber que o que parecia ser apenas uma fotografia emoldurada era, na verdade, uma recordação cheia de significados. "A reação do meu pai foi impagável. Esse é um momento que vou guardar para sempre", declarou Leah, emocionada com a resposta de seu pai.

