Evandro e Arthur vencem com facilidade no volêi de praia e encaminham vaga em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Evandro e Arthur Lanci venceram a dupla canadense Samuel Schachter e Daniel Dearing, nesta quarta-feira (31), no torneio de vôlei de praia das Olimpíadas de Paris, na Arena da Torre Eiffel. Com a vitória, os brasileiros seguem invictos na competição.

A dupla brasileira venceu o primeiro set com tranquilidade, por 21 a 13. Evandro e Arthur jogaram entrosados, virando os ataques com facilidade. O jogo teve atraso de 30 minutos devido à chuva na capital francesa.

No segundo set, os canadenses diminuíram a vantagem, mas Evandro e Arthur venceram por 21 a 16. Os ataques da dupla entraram com facilidade, sem chances de bloqueio dos canadenses.

A dupla brasileira, 8ª no ranking mundial, está no Grupo E. A chave conta ainda com Perusic e Schweiner, da República Tcheca, que foram campeões mundiais em 2023, além dos canadenses.

