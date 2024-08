Com Rebeca ouro e Medina bronze, Brasil sobe no quadro de medalhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade brilhou na Arena Bercy, o palco da ginástica artística em Paris-2024, ganhando nesta segunda-feira (5) a medalha de ouro no solo.

A vitória a tornou a esportista mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos, com dois ouros, três pratas e um bronze. A seguir estão Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze) e Torben Grael (dois ouros, uma prata e um bronze), ambos da vela.

O topo do pódio de Rebeca, aliado a prata de Tati Weston-Webb e ao bronze de Gabriel Medina no surfe, serviu também para o Brasil, depois de um domingo zerado, voltar a "medalhar" nestas Olimpíadas.

O Brasil está na 17ª posição no quadro de medalhas qualitativo, avançando sete lugares em relação à véspera. Quem lidera é a China, com 21 ouros, um à frente dos EUA.

No quadro pelo total de medalhas, o Brasil acumula 13 (dois ouros, cinco pratas, seis bronzes), na 12ª colocação. Na liderança, os EUA (78 pódios).

Em outros resultados de destaque, no vôlei de praia, Duda/Ana Patrícia ganhou de dupla do Japão e está nas quartas de final. E a seleção masculina de vôlei perdeu dos EUA e não conseguiu chegar às semifinais.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta segunda nas Olimpíadas francesas.

ATLETISMO

Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima avançaram para as semifinais dos 400 m com barreiras. Nos 200 m rasos, Renan Gallina também é semifinalista.

Nos 400 m rasos, Tiffani Marinho não foi bem e participará da repescagem.

Outros brasileiros caíram em repescagens: nos 200 m rasos, Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins; nos 400 m com barreiras, Chayenne da Silva; nos 400 m rasos, Lucas Carvalho.

No salto com vara, Juliana Campos ficou em 21º lugar e não passou da fase eliminatória.

CANOAGEM SLALOM

Nas semifinais do caiaque cross, Ana Sátila foi ultrapassada no final em sua bateria pela francesa Angèle Hug, terminou ter terceiro lugar e não avançou para a final.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Rebeca Andrade ganhou o ouro no solo, com nota 14.166, à frente das americanas Simone Biles (prata, 14.133) e Jordan Chiles (bronze, 13.766).

Na trave, Rebeca (13.933) terminou em quarto lugar e Julia Soares (12.333), em sétimo. A medalha de ouro ficou com a italiana Alice D'Amato (14.366).

HIPISMO

Na fase classificatória da competição individual de saltos, tanto Rodrigo Pessoa, com Major Tom, como Stephan Barcha, com Primavera, zeraram o percurso e disputarão a final. Eles ficaram respectivamente em 17º e em 13º lugar. São 30 os cavaleiros finalistas.

SALTOS ORNAMENTAIS

Na plataforma de 10 metros, Ingrid Oliveira terminou em 23º lugar e não passou para as semifinais.

SURFE

Gabriel Medina, quarto colocado em Tóquio-2020, conseguiu a medalha de bronze agora, ao superar o peruano Alonso Correa (15.54 x 12.43).

Tati Weston-Webb perdeu por décimos final marcada por mar tímido e ficou com a medalha de prata em Teahupo'o, no Taiti, após ser derrotada pela americana Caroline Marks, campeã mundial.

TÊNIS DE MESA

Dia de jogos em equipes para o Brasil, nas oitavas de final. No masculino, Hugo Calderano e Vitor Ishiy ganharam por 3 a 1 dos portugueses Tiago Apolonia e Marcos Freitas. No feminino, pelo mesmo placar, Bruna Takahashi, Bruna Alexandre e Julia Takahashi perderam das sul-coreanas Shin Yu-bin e Jeon Jee-hee.

TRIATLO

Na prova mista, o time brasileiro, com Miguel Hidalgo, Manoel Messias, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes, ficou em oitavo ao completar o percurso em 1h27min23s.

VELA

Bruno Lobo é o brasileiro mais bem colocado nas regatas disputadas em Marselha. Na Fórmula Kite, seu barco está na sétima posição.

VÔLEI

A seleção masculina, comandada por Bernardinho, perdeu dos EUA por 3 sets a 1 (26/24, 28/30, 25/19 e 25/19) e caiu nas quartas de final. Em Paris-2024, o time de Bernardinho perdeu três jogos (EUA, Itália e Polônia) e ganhou só um (Egito).

VÔLEI DE PRAIA

Ana Patrícia e Carol, favoritas nas Olimpíadas (são as líderes do ranking mundial), passaram para as quartas de final com a vitória sobre Akiko/Ishii, do Japão, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16). As próximas rivais são Tina e Anastajisa, da Letônia.