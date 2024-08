Atleta australiano é preso em Paris após comprar cocaína, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta australiano Tom Craig, do hóquei sobre grama, foi preso por comprar cocaína nas ruas de Paris na noite da última terça-feira (6). A informação é do jornal Daily Telegraph.

O Comitê Olímpico Australiano confirmou a prisão, mas sem revelar a identidade do jogador. A entidade afirmou que nenhuma acusação foi feita.

O jornal australiano informou que o atleta detido é Tom Craig, de 28 anos. Ele havia participado de um evento com a delegação 15 minutos antes de ser preso, e teve a identidade confirmada pela polícia parisiense.

O atleta foi flagrado supostamente tentando comprar um grama de cocaína pela cidade. O traficante, que foi detido junto dele, tinha 75 comprimidos de ecstasy e sete frascos de cocaína.

Tom Craig participou da campanha que terminou com a medalha de prata em Tóquio. No entanto, a equipe masculina da Austrália foi eliminada no hóquei sobre grama nas quartas de final em Paris, no último domingo (4), pela Holanda.