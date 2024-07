Foto de Nikolas com Bolsonaro e filha gera alfinetada entre clã Bolsonaro

Com mais de 1,5 milhão de curtidas no Instagram, a foto publicada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ao lado da esposa e da filha no colo de Jair Bolsonaro (PL) viralizou. No entanto, a publicação também gerou indiretas e alfinetadas envolvendo outros integrantes do clã Bolsonaro.

Nikolas, o ex-presidente e a ex-primeira-dama participaram neste fim de semana do CPAC Brasil, um congresso de conservadores que este ano ocorre em Balneário Camboriú (SC), com o presidente da Argentina, Javier Milei, como grande destaque.

O comentário em destaque, com mais de 8 mil curtidas, foi do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas”, escreveu, referindo-se ao fato de Jair Bolsonaro segurar Aurora, filha do deputado federal, no colo.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro respondeu: “Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade”.

Carlos Bolsonaro tem uma filha de um ano e cinco meses com a economista Martha Seillier. A criança nasceu em Washington, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2023, já que a mãe trabalhava no Banco Interamericano de Desenvolvimento para as Américas (BID). Ela é a quarta neta de Jair Bolsonaro.