Bolsonaro diz que vai leiloar joias e doar à Santa Casa onde foi atendido

LAILA NERY

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que irá leiloar e doar um dos conjuntos de joias sauditas para a Santa Casa de Juiz de Fora (MG), local para onde foi socorrido após sofrer um atentado a faca na campanha eleitoral de 2018.

O ex-presidente deu declaração em visita ao Recife neste sábado (10). "Vou pegar o conjunto de joias, que é meu, vou leiloar essas joias e doar à Santa Casa de Juiz de Fora", disse Bolsonaro.

A declaração ocorre após decisão do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre presentes recebidos por autoridades. Na última quarta-feira (7) o tribunal entendeu, por maioria, que o relógio de luxo recebido pelo presidente Lula (PT) em 2005 e presentes recebidos por Bolsonaro e outros mandatários não precisam ser devolvidos enquanto não houver lei específica sobre isso.

Bolsonaro pode se beneficiar com a decião. Especialistas acreditam que a mudança leva ao entendimento de que não existe conduta ilegal do ex-presidente em vender as joias no exterior. "São minhas", disse ele hoje.

O gesto foi aplaudido e o momento foi registrado nas redes sociais do ex-presidente. Valor de joias e presentes recebidos por Bolsonaro pode ultrapassar os R$ 6,8 mi.

