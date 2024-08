Nunes fala em elo de Marçal com PCC e diz que 'essa turma não vai comandar SP'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) associou o pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) a "pessoas envolvidas com o PCC" (Primeiro Comando da Capital) e declarou que "essa turma não vai comandar a cidade de São Paulo".

As declarações foram dadas em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (13) durante participação no CAAB (Fórum de Debates da Columbia University Alumni Association Brazil).

Marçal vem disputando eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que oficialmente apoia a candidatura de Nunes.

Questionado sobre a popularidade de Marçal no eleitorado evangélico, Nunes declarou que o ex-coach havia crescido em razão de "cortes que viralizam nas redes" e que a situação vai se reverter quando começar o período de propaganda eleitoral na televisão.

"Eu tenho uma vida como vereador, por 8 anos fui da frente parlamentar cristã. A minha vida familiar, empresarial e como prefeito é muito correta. O povo cristão não aceitará alguém que tenha tantas ligações com pessoas envolvidas com o PCC."

Áudios revelados pela Folha mostram o presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, no momento em que diz a um correligionário que mantém vínculos com integrantes da facção criminosa.

Além disso, Nunes citou o encontro entre Marçal e o irmão de um integrante da facção. O influenciador se encontrou com Valquito Soares da Silva, 58, irmão de Francisco Antonio Cesário Soares, o Piauí, apontado pela Polícia Civil como chefe do PCC na favela de Paraisópolis, na zona sul paulistana, conforme revelado pelo portal Metrópoles.