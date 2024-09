Marqueteiro de Nunes pede à polícia medida protetiva contra assessor de Marçal

(FOLHAPRESS) - O marqueteiro Duda Lima, 51, da equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB), pediu nesta madrugada à polícia medidas de proteção contra o cinegrafista Nahuel Medina, 26, assessor de Pablo Marçal (PRTB) que o agrediu durante debate do Flow.

A informação foi confirmada à Folha pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

"A vítima também entregou imagens referente aos fatos e requisitou medidas de proteção contra o autor. A autoridade policial solicitou a realização de exame de corpo de delito e orientou a vítima sobre o prazo para representação criminal", afirma a nota encaminhada à reportagem.

Na madrugada, após prestar depoimento à polícia, Nahuel afirmou que o marqueteiro de Nunes foi quem o provocou primeiro. Ele disse que Duda xingava o autodenominado ex-coach e tentava "passar um código" para o prefeito.

Nahuel não especificou que tipo de código ele se refere, mas alega que, quando viu a cena, começou a filmar para mostrar como os "marqueteiros agem pelas costas e como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo". Neste momento, Duda teria pegado seu celular e se afastado.

Ele alega que, de forma instintiva, deferiu um soco em Duda. Nahuel diz ainda que também registrou um boletim de ocorrência contra Duda, pois foi quem sofreu a agressão primeiramente –a delegacia não confirmou a informação.

Leia Também: Assessor de Ricardo Nunes leva seis pontos no rosto após soco em debate

Leia Também: Debate do Flow com candidatos de SP termina com soco e sangue no estúdio