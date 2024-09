Assessor de Ricardo Nunes leva seis pontos no rosto após soco em debate

Na noite de segunda-feira, após o debate eleitoral promovido pelo Flow para a Prefeitura de São Paulo, o marqueteiro Duda Lima, que integra a campanha de Ricardo Nunes (MDB), foi agredido por um assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB). O incidente aconteceu logo após o término do evento, e Lima, que sofreu um corte próximo ao olho esquerdo, precisou de seis pontos. Ele foi atendido no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e deixou a unidade por volta das 3h da madrugada. Além disso, o marqueteiro passou por uma tomografia e deverá retornar ao hospital nesta quarta-feira. Lima também se dirigiu à 16ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

O episódio ocorreu durante o oitavo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que terminou em tumulto. Nos momentos finais do programa, Pablo Marçal foi expulso do estúdio após ser repreendido pelo apresentador Carlos Tramontina por desrespeitar as regras ao utilizar apelidos ofensivos contra Ricardo Nunes. A expulsão gerou uma grande confusão nos bastidores, envolvendo seguranças e assessores dos candidatos.

No meio do tumulto, Nahuel Medina, assessor de Marçal, desferiu um soco em Duda Lima. Segundo relatos, Medina tentava gravar a expulsão de Marçal com o celular quando foi interrompido pelo marqueteiro de Nunes, o que teria desencadeado a agressão.

Em resposta, Tassio Renam, advogado e coordenador de campanha de Pablo Marçal, alegou que Nahuel Medina teria sido agredido por Duda Lima antes de reagir com o soco. A equipe de Marçal informou que também registrará um boletim de ocorrência por lesão corporal.

