João Campos é cobrado em debate no Recife por não mostrar Lula na campanha

(FOLHAPRESS) - Durante debate na TV Globo nesta quinta-feira (4), adversários cobraram o prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), por não colocar imagens do presidente Lula (PT) na sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão e nas redes sociais durante a campanha.

Logo no começo do encontro, Dani Portela (PSOL) perguntou a Campos sobre sua posição política. O prefeito, que evita o assunto na campanha, respondeu: "Tenho posição política sim, as pessoas sabem disso, sou um progressista de centro-esquerda".

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que o prefeito lidera a corrida eleitoral no Recife com 74% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado (PL) com 10%, Daniel Coelho (PSD) com 5% e Dani Portela com 4%. Os quatro participaram do debate.

Ao longo da campanha, João Campos tem evitado se posicionar para não afastar eleitores bolsonaristas que pretendem votar nele, como mostram as pesquisas. Mesmo assim, agradeceu a Lula. "Sou grato às parcerias sim com o presidente Lula."

"A gente tem sentido falta do presidente Lula nas suas peças publicitárias e nas redes sociais. Lula tem trazido muitos investimentos para Pernambuco e Recife", retrucou Dani Portela.

Em outro momento, o candidato Gilson Machado usou crítica ao governo Lula para alfinetar João Campos e elogiar Dani Portela. "O país está quebrado e desacreditado por causa de Lula. Que é seu presidente sim, Dani. Mas o cara [João Campos] esconde Lula da rede social e quer voto do petista."

A postulante do PSOL indagou, em outro momento, se Gilson, caso seja eleito, pedirá "arrego" a Lula. "Não é apoio e arrego ir procurar recursos do governo federal. Mostra que você não conhece como funciona a máquina pública", disse Gilson.

Ao longo do debate, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) defendeu a gestão do ex-presidente. "Nunca na história do Brasil um presidente fez tanto pelas mulheres. Deu títulos de posse, os R$ 600 do Auxílio Brasil na pandemia, criamos o Pix, políticas para pessoas com deficiência", afirmou o candidato durante um confronto com a postulante do PSOL.

Daniel Coelho, apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), defendeu o armamento da Guarda Municipal do Recife, promessa que também foi feita por Campos. O candidato do PSD criticou a atual gestão por não ter feito isso no atual mandato. "Na segurança, a prefeitura se exclui do debate e é uma das poucas que não arma a Guarda Municipal para defender o cidadão", disse ele.

O postulante do PSD ainda fez um apelo ao eleitorado para que a eleição siga para um segundo turno, discurso que tem sido usado pela oposição a Campos.

"É muito ruim que a gente dê um cheque em branco para uma gestão que está aí há 12 anos. A população em situação de rua aumentou, o Recife caiu no saneamento básico e a desigualdade aumentou. Na educação, pessoas condenadas foram contratadas para cuidar das crianças e há creches sem licença de bombeiros", disse Daniel.

Sobre proteção a morros do Recife, Gilson Machado criticou João Campos por, em maio de 2022, após os deslizamentos que deixaram dezenas de mortos, não se encontrar com o então presidente Bolsonaro.

O prefeito respondeu: "Estava junto com as pessoas enquanto o senhor estava fazendo voo de helicóptero". O candidato do PL disse que o prefeito merece ser "demitido" pelo povo nas urnas.