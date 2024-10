Veja como eleitores de SP, Rio, BH e Recife avaliam debate de problemas em suas cidades

BRUNO XAVIER

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados divulgados pelo Datafolha nesta sexta-feira (4) apontam que os debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo foram os mais mal avaliados entre as capitais pesquisadas. Os de Recife, por outro lado, tiveram a maior avaliação positiva.

Na capital paulista, 53% dos eleitores disseram que os problemas e soluções da cidade foram discutidos menos do que deveriam pelos candidatos e 33% acham que essas questões não foram debatidas em momento nenhum. Apenas 8% disseram que os problemas da cidade foram discutidos adequadamente.

No Recife, a situação é oposta. Um terço dos eleitores avalia que os problemas e soluções foram discutidos da forma que deveriam pelos candidatos, 41% acredita que poderiam ter sido debatidos de forma melhor e 22% dizem que esses temas não foram discutidos.

Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresentam quadros parecidos nesse sentido. Na capital fluminense, 14% acreditam que os temas foram discutidos da forma que deveriam, 43% dizem que deveriam ter sido mais bem debatidos e 24% afirmam que eles não foram discutidos de maneira nenhuma. Na capital mineira, os percentuais são de 17%, 43% e 21%, respectivamente.

Na última quinta-feira (3), a Rede Globo realizou os últimos debates do primeiro turno em 26 capitais. No Recife, apenas quatro candidatos participaram, e em Belo Horizonte o número salta para sete.

INFORMADOS

Recife é também a capital em que os eleitores se dizem mais bem informados para votar nas eleições de domingo: 71% dos entrevistados disseram que têm informações suficientes para ir às urnas.

Em Belo Horizonte, o número de eleitores que se sentem bem informados é de 48%, o menor das capitais avaliadas. 21% dos belo-horizontinos dizem não ter informações suficientes para votar.

No Rio, 53% acham que têm as informações necessárias e em São Paulo, 59%.

VEREADORES

Ainda de acordo com a pesquisa, 59% dos eleitores de São Paulo ainda não escolheram um candidato a vereador a apenas dois dias da eleição, o maior índice entre as capitais analisadas.

Acesse o Match Eleitoral e encontre opções de vereador em São Paulo No Rio, metade dos eleitores dizem ter escolhido candidato ao Legislativo, em Belo Horizonte 52% ainda não fizeram a decisão por algum nome.

Recife é a única entre as quatro capitais em que mais da metade dos eleitores já escolheram em quem querem votar para a Câmara Municipal, com 52% dos entrevistados dizendo estarem decididos sobre o nome que querem ver na urna.

As pesquisas do Datafolha fazem parte de uma série de iniciativas da Folha para ampliar o conhecimento do eleitor sobre a disputa à Câmara Municipal paulistana. O jornal realizou quatro debates com candidatos a vereador e também lançou a plataforma Match Eleitoral 2024.

A ferramenta funciona como um aplicativo de relacionamentos, "dando match" entre o leitor e os concorrentes ao cargo de acordo com as respostas de ambos a um questionário de 15 perguntas. Outras reportagens sobre o assunto podem ser encontradas na página Legislativo Municipal. O nível de confiança é de 95%.

Em São Paulo, foram entrevistadas 1.806 pessoas, e a pesquisa, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número SP-09329/2024.

No Rio de Janeiro, foram entrevistadas 1.106 pessoas, e a pesquisa, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número RJ-00823/2024.

Em Belo Horizonte, foram entrevistadas 1.120 pessoas, e a pesquisa, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número MG-03960/2024.

No Recife, foram entrevistadas 910 pessoas e a pesquisa, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número PE-06324/2024.