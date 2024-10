Frente ampla de Eduardo Paes vai derrotar bolsonarismo no ninho dele, diz Padilha

STÉFANIE RIGAMONTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), disse neste domingo (6) que, apesar de as eleições municipais não terem relação direta com as nacionais, elas trarão neste primeiro turno vitórias simbólicas para o governo.

Em conversa com jornalistas no colégio eleitoral onde vota o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo do Campo, Padilha destacou as disputas eleitorais no Rio de Janeiro, em Recife (Pernambuco) e em Teresina (Piauí).

"Não tem uma relação direta entre a eleição municipal e a eleição nacional. Mas nós achamos importante que esta eleição municipal, sobretudo em capitais com disputas simbólicas, signifique uma vitória da verdade contra a mentira", afirmou.

Padilha então falou das disputas onde há grande chance de vitória logo no primeiro turno para a chamada frente ampla petista, já que não há candidatos propriamente do PT em algumas dessas capitais.

"A frente ampla liderada pelo Eduardo Paes [PSD] no Rio de Janeiro, apoiada pelo presidente Lula, vai derrotar o bolsonarismo no ninho do bolsonarismo, no condomínio do bolsonarismo no Rio de Janeiro", disse.

"O João Campos [PSB], que lidera uma frente ampla apoiada pelo presidente em Recife, vai derrotar o sanfoneiro do Bolsonaro neste primeiro turno", completou.

