Lula tem quadro estável e está apto a trabalhar em Brasília, diz boletim

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) passou na manhã desta quinta-feira (31) por uma nova rodada de exames, após ter sofrido uma queda no banheiro da residência oficial, há cerca de 12 dias.

Lula chegou por volta de 9 horas na unidade de Brasília do Sirio Libanês. Na segunda-feira (28), o mandatário retirou os pontos que havia recebido na nuca.

O presidente deixou o hospital por volta das 10h30. O boletim médico desta quinta afirmou novamente que o presidente "deve seguir trabalhando em Brasília", sem especificar restrições a viagens.

A próxima viagem internacional do presidente está marcada para o dia 15 de novembro, para Lima, Peru. Um novo exame de imagem deve ser feito em três dias.

Os últimos exames, incluindo uma tomografia, haviam sido realizados na sexta-feira (25).

Na ocasião, o boletim médico apontou novamente um quadro de estabilidade. Embora não tenha afirmado explicitamente que havia restrições, como para viagens, o documento ressaltou que o presidente está "apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília".

Na noite de sábado (19), Lula teve um acidente doméstico. Ele cortava as unhas do pé, quando se desequilibrou e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia. Por isso precisou passar por exames ao longo da semana.

Por causa do acidente, o presidente cancelou a sua viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos.

Na sequência, também foram cancelas duas viagens, para a Colômbia e para o Azerbaijão. O Planalto informou que o cancelamento era para priorizar outras agendas, como os eventos do G20, bloco que o Brasil ocupa atualmente a presidência.

Lula vinha despachando na residência oficial do Palácio da Alvorada, mas participou de um evento presencial na sexta-feira (25), logo após a realização do exame. Ele foi ao Planalto para a cerimônia de assinatura do acordo para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana (MG).

O presidente vem despachando normalmente, mantendo reuniões com seus ministros e aliados. Nesta quarta-feira (30), participou presencialmente de um novo evento presencial no Palácio do Planalto, da área da indústria. Foi a primeira aparição após a retirada dos pontos.

O presidente terá na tarde desta quinta-feira (31) uma reunião com governadores para a apresentação e discussão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública.

Leia Também: Lula volta ao hospital três dias após tirar os pontos de um corte na nuca