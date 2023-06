Amigos caloteiros? Este é o aplicativo que vai colocar as contas em dia

ChatGPT



Já passamos por situações embaraçosas em que, ao sair à noite ou em um jantar em grupo, pagamos uma bebida ou entrada para alguém e esquecemos o valor - deixando a dívida pendente. Ou até mesmo em uma viagem com amigos, dividir as despesas rapidamente se torna um pesadelo anticlimático, levando a longas conversas sobre quem pagou o quê.

Bem, há um aplicativo que pode tornar todos esses problemas coisa do passado. Chama-se Splitwise e está disponível gratuitamente para Android e iOS. Além de ser útil em situações pontuais como as descritas acima, também é útil para organizar a vida cotidiana, especialmente se você divide uma casa com outras pessoas.

Com este aplicativo, você pode manter um registro de tudo o que pagou, e o Splitwise faz o cálculo automático de acordo com as pessoas com as quais você deseja dividir a despesa.

Como funciona?

Tudo começa com a criação de um grupo, onde você pode adicionar pessoas com seus nomes, e-mails ou até números de telefone. Uma vez criado o grupo, qualquer membro pode adicionar uma despesa - inserindo a descrição, o valor pago, quem pagou e por quem será dividido.

A vantagem aqui é que você pode indicar com quais pessoas deseja dividir o valor que pagou. Por exemplo, vamos imaginar que você pediu uma sangria em um jantar para dividir apenas com algumas pessoas, você pode indicar com quais pessoas compartilhou a bebida para que o valor seja dividido apenas entre elas.

O aplicativo também permite que você indique quando a despesa foi feita, adicione uma foto (como comprovante) e também faça algumas anotações sobre o que foi pago. Tudo para garantir a máxima transparência em todo o processo.

Assim que os membros começarem a adicionar pagamentos, você poderá ver na página principal do grupo tudo o que foi pago, o valor que seus amigos e companheiros de casa devem e também quem pagou suas respectivas dívidas.

Vale ressaltar que, embora o Splitwise seja um aplicativo gratuito, também existe uma versão paga com recursos adicionais. Entre eles estão a capacidade de criar gráficos, converter para diferentes moedas e até mesmo digitalizar recibos.

Leia Também: NASA quer começar a escavar solo da Lua a partir da próxima década