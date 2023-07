Boas notícias para quem usa WhatsApp e tem relógio inteligente

O WhatsApp foi oficialmente lançado para os smartwatches com sistema operacional da Google, o Wear OS.

Essa versão do aplicativo, que já estava disponível em beta há alguns meses, permite que os usuários iniciem conversas, respondam a mensagens com texto, enviem mensagens de voz, usem emojis e até mesmo atendam chamadas diretamente do relógio.

É importante observar que, para utilizar esta versão do WhatsApp, é necessário ter um smartwatch compatível com a versão Wear OS 3.

