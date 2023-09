Comprou um iPhone 15 Pro? Temos más notícias…

A série iPhone 15 está programada para ser lançada globalmente nesta sexta-feira, dia 22, e, simultaneamente, já começam a surgir os primeiros testes de resistência para avaliar os novos modelos. No entanto, os primeiros relatos não parecem ser muito promissores.

Os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max parecem demonstrar uma maior vulnerabilidade a quedas, de acordo com os testes realizados pelo canal AppleTrack no YouTube, sugerindo que o vidro da parte traseira pode ser mais suscetível a danos.

Curiosamente, há especulações de que as tão elogiadas laterais em titânio possam ser responsáveis por essa fragilidade. Embora as laterais de alumínio dos modelos convencionais possam apresentar sinais de danos em quedas, o uso do titânio parece contribuir para a propagação do impacto, afetando tanto o vidro traseiro quanto o frontal.

Se você já adquiriu o iPhone 15 Pro ou o iPhone 15 Pro Max, talvez seja prudente considerar a compra de uma capa protetora. Abaixo, você pode conferir o vídeo completo do canal AppleTrack.

