Já está disponível a nova grande atualização do Android

Conforme estava previsto, a Google aproveitou o anúncio da série Pixel 8 para lançar oficialmente a nova grande atualização do seu sistema operacional para celulares - o Android 14.

Esta versão do sistema operacional estará pré-instalada nos novos Pixel 8 e está também disponível para download para todos os smartphones da Google a partir do Pixel 4a. Além disso, prevê-se que o Android 14 venha a ser lançado até ao final do ano nos celulares mais recentes da Samsung, da iQOO, da Nothing, da OnePlus, da Oppo, da Realme, da Sharp, da Sony, da Tecno, da Vivo e da Xiaomi.

A personalização é um dos grandes pontos fortes desta geração do Android, oferecendo uma grande variedade de ‘templates’ para a tela de bloqueio com novos relógios, atalhos e também a troca de fundos de tela.