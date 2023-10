Um ano com Elon Musk e nem tudo está bem na X

No dia 27 de outubro de 2022 Elon Musk completou a aquisição do Twitter que, hoje em dia, é conhecido simplesmente pelo nome de X. Entretanto, um relatório compartilhado pela Similarweb indica que a plataforma já teve melhores dias.

O relatório em questão revela que o tráfego da versão web da X teve uma queda de 14% a nível global em relação a setembro do ano passado. Da mesma forma, o número de usuários ativos em Android e iOS também teve uma queda de 17,8% em comparação com o ano passado.

O relatório traça outras conclusões sobre o panorama geral do segmento de redes sociais, indicando que no último ano tanto a X como o Facebook tiveram perdas de tráfego. Apesar de tanto o Instagram como o WhatsApp terem registado uma evolução positiva, o TikTok foi o grande ‘vencedor’ com um crescimento de 228% do tráfego da versão web.