Apple prepara uma 'revolução' no catálogo do iPad

Segundo Ming-Chi Kuo, um dos analistas mais respeitados no que diz respeito a temas da Apple, a empresa deve lançar o primeiro iPad Pro com tela OLED no próximo ano. O lançamento dessa tecnologia é esperado há anos pelos usuários, que acreditam que ela oferecerá uma experiência visual mais imersiva e realista.

Além do iPad Pro OLED, Kuo também prevê o lançamento de um novo iPad Air com tela de 10,9 polegadas e um novo iPad Air com tela de 12,9 polegadas. O iPad Pro também deve receber uma atualização, com novos processadores M3 e telas OLED.

Por fim, Kuo também acredita que a Apple deve lançar uma nova geração do iPad de entrada e um novo modelo do iPad mini na segunda metade de 2023.

