Instagram vai oferecer fundos de Stories criados com IA

O Instagram anunciou uma nova ferramenta para os Stories que permite criar fundos por meio de Inteligência Artificial (IA) generativa. A novidade foi anunciada pelo responsável por IA generativa da Meta, Ahmad Al-Dahle, em uma publicação compartilhada no Threads.

A ferramenta, chamada Backdrop, está disponível apenas nos Estados Unidos no momento. Para usá-la, os usuários precisam carregar uma foto e pressionar o ícone dedicado à funcionalidade, no topo da tela. Isso fará com que o fundo original da foto seja removido, e os usuários poderão descrever o fundo que desejam usando texto.

Ao usar a Backdrop, os seguidores saberão que o usuário usou uma ferramenta de IA, pois a ferramenta estará devidamente identificada.

Como usar a Backdrop

- Abra o Instagram e toque no ícone da câmera para criar um Story.

- Toque na foto que você deseja usar como base.

- No topo da tela, toque no ícone com o símbolo de um fundo.

- Digite a descrição do fundo que você deseja.

- Toque em "Aplicar".

Exemplos de fundos que você pode criar com a Backdrop

- Paisagens naturais, como praias, florestas ou montanhas.

- Cidades e monumentos.

- Ambientes fictícios, como planetas alienígenas ou mundos mágicos.

- Fundos abstratos ou artísticos.

A Backdrop é uma ferramenta divertida e versátil que pode ser usada para criar Stories mais criativas e interessantes.

