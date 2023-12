Nintendo lança ferramenta para mostrar jogos mais populares

Depois da PlayStation e da Xbox terem lançado plataformas dedicadas a mostrar os jogos mais populares entre seus jogadores, chegou a vez da Nintendo lançar a sua própria ferramenta.

A ferramenta da Nintendo, chamada "Nintendo Switch Activity Log", exige que os usuários se conectem com a conta que usam na Switch. Assim que completarem este passo, terão direito à sua retrospectiva de 2023, o que significa que poderão saber quais os títulos a que mais jogaram.

Tendo em conta que o ano ficou marcado pelos lançamentos de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, ‘Pikmin 4’, ‘Super Mario Bros. Wonder’, entre outros, é provável que estes exclusivos estejam entre os jogos mais populares dos jogadores da Switch.

A retrospectiva também mostra quais foram os gêneros de jogos favoritos, os meses em que mais jogaram na Switch e também os principais títulos com lançamento já marcado para 2024.

A nova ferramenta da Nintendo é uma forma interessante de os jogadores acompanharem seu progresso e ver quais jogos eles mais gostaram de jogar. Também é uma boa maneira de descobrir novos jogos que possam gostar.

