Meryl Streep receberá a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meryl Streep será homenageada na noite de abertura da 77ª edição do Festival de Cannes, que acontece entre 14 e 25 de maio, na França. Segundo a Variety, a atriz de 74 anos, três vezes vencedora do Oscar, vai receber uma Palma de Ouro honorária.

"Estou imensamente honrada em receber a notícia deste prestigioso prêmio", disse Streep em comunicado. "Ganhar um prêmio em Cannes, para a comunidade internacional de artistas, sempre representou o mais alto feito na arte cinematográfica."

O prêmio honorário dado a Streep vai marcar o retorno da atriz a Cannes após décadas. Sua última ida ao festival, diz a Variety, aconteceu em 1989, quando ela foi premiada como melhor atriz pelo trabalho no filme "Um Grito no Escuro", de Fred Schepisi.

"Estou ansiosa para ir à França para agradecer a todos pessoalmente em maio", ela afirmou no comunicado.

A presidente do Festival de Cinema de Cannes, Iris Knobloch, e o diretor Thierry Frémaux disseram, também em comunicado, que "todos nós temos algo de Meryl Streep". "Todos temos algo de 'Kramer vs. Kramer', 'A Escolha de Sofia', 'Entre Dois Amores', 'As Pontes de Madison', 'O Diabo Veste Prada' e 'Mamma Mia!'."

"Ela abrange quase 50 anos de cinema e incorporou inúmeras obras-primas. Meryl Streep faz parte de nossa imaginação coletiva, de nosso amor compartilhado pelo cinema", afirmou a dupla.

Segundo o site americano, homenagear Streep era um desejo antigo de Frémaux. Agora, ela vai engrossar uma lista que inclui Michael Douglas, Jeanne Moreau, Marco Bellocchio, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Léaud, Jane Fonda, Agnès Varda, Forest Whitaker e Jodie Foster, detentores do prêmio honorário.

Além dela, a premiação já havia anunciado que o diretor, roteirista e produtor George Lucas, criador das franquias de "Star Wars" e "Indiana Jones", também vai receber uma Palma de Ouro honorária. No caso dele, a homenagem será feita durante a cerimônia de encerramento do evento.

Streep coleciona 21 indicações ao Oscar. Ela venceu o prêmio três vezes -por "Kramer vs. Kramer", "A Escolha de Sofia" e "A Dama de Ferro".