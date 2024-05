Santos tenta apagar fama de caloteiro, mas vê nova ameaça na Fifa assombrar

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A gestão de Marcelo Teixeira enfrenta possível terceiro banimento na Fifa em cinco meses. A situação gerou desconforto e conflito interno por nova mancha no mercado.

A presidência do Santos está desconfortável e revoltada com um possível terceiro transferban na Fifa. A situação gerou debate nos bastidores e, segundo apurou o UOL, pessoas próximas da presidência culpam o ex-presidente Andres Rueda por mais uma situação que ficou pendente.

Dessa vez, o Peixe se vê ameaçado pelo Argentino Juniors pela compra do meia Gabriel Carabajal. O valor a ser pago é de cerca de 600 mil dólares (R$ 3 milhões). A diretoria corre para negociar o valor e impedir um novo veto no mercado.

O ex-presidente pregou o discurso de priorizar as contas do clube para entregar ao próximo presidente uma situação mais confortável. O Peixe, entretanto, já superou neste ano um banimento pela falta de pagamento ao treinador Fabian Bustos e também por dever ao Krasnodar pelo pagamento da compra de Cueva.

O clube pagou R$ 4 milhões à vista a Bustos e chegou a um acordo para parcelar o valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por Cueva. As negociações foram arrastadas e ligaram alerta vermelho para o mercado.

Marcelo Teixeira luta para tentar fugir da má fama de devedor entre os clubes e usa o discurso de 'nova gestão' para limpar a imagem. Com o Krasnodar, o presidente enviou um representante para negociar com o clube e mostrou garantias financeiras para convencê-los do parcelamento. Ele deve adotar a mesma postura com os argentinos.

A reportagem procurou Andres Rueda, que se defendeu e relembrou dívidas maiores que enfrentou em sua gestão.

"As contas a pagar são do clube não da gestão A ou B. Quando assumi só do (Leandro) Damião tinha R$ 90 milhões para pagar. O clube tem dívidas que devem ser pagas, quando tem o dinheiro ou renegociadas com os credores para pagamento. Cabe a cada gestão dar o destino de cada uma", disse Rueda.

O presidente do Argentino Juniors, Cristian Malaspina, se posicionou sobre a dívida do Peixe e classificou o clube como uma "vergonha".

"Por enquanto, ninguém do Santos me procurou para conversar ou avisar quando vão pagar. Queremos o pagamento à vista. O Santos tem que nos pagar já, do contrário ficarão proibidos de registrar novos jogadores. A verdade é que Santos e Corinthians são uma vergonha", disse ele à "Trivela".