Exército da Coreia do Sul poderá proibir uso de iPhones

O exército da Coreia do Sul está considerando banir o uso de iPhones por militares em edifícios oficiais, receando que os dados armazenados nos dispositivos sejam alvo de vazamento de informações sensíveis.

De acordo com o site The Korea Herald, fontes próximas do exército sul-coreano indicaram que a sede da Força Aérea do país lançou um comunicado interno proibindo o uso de qualquer dispositivo capaz de gravar voz e que não permite que apps de terceiros controlem funcionalidades inerentes.

O documento citava especificamente os iPhones da Apple e, supostamente, a medida entrará em vigor no dia 1 de junho.

Leia Também: Biden sanciona lei que proíbe TikTok nos Estados Unidos