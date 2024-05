Madonna faz show hoje para 1,5 milhão de fãs; saiba tudo do evento

DIEGO ALEJANDRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna está no Rio de Janeiro. Seu show gratuito, neste sábado (4), será o último da turnê The Celebration Tour, que marca os 40 anos de carreira da artista. Se você faz parte do público de 1,5 milhão de pessoas esperado na praia de Copacabana, veja dicas para assegurar uma noite especial.

COMO CHEGAR?

A previsão é que Madonna suba ao palco às 21h45. A programação, porém, começa antes, às 19h. Entre as atrações está o DJ norte-americano Diplo.

As ruas de Copacabana estarão fechadas para o trânsito de veículos, inclusive de moradores. Assim, a recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro é optar pelo transporte público, que funcionará em regime especial.

A principal novidade é a criação da Linha Especial Direta, saindo do terminal Gentileza para Copacabana por R$ 8,60 (ida e volta). Os passageiros que optarem por esse serviço serão identificados com uma pulseira para facilitar o embarque.

Os serviços regulares de ônibus acompanharão os desvios de tráfego, mas uma operação especial de embarque e desembarque vai funcionar nos terminais criados na enseada de Botafogo e no posto 6.

As estações de metrô em Copacabana, especialmente a Siqueira Campos, terão horário ampliado e funcionarão até as 4h de domingo (5). A estação Cardeal Arcoverde estará aberta apenas para desembarque das 16h às 22h, sem venda de bilhetes. E não haverá transferência para os passageiros da linha 2 da estação Pavuna até General Osório.

As linhas do BRT Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil ficarão disponíveis em circulação por 24 horas. O mesmo vale para a Linha 1 do VLT (Santos Dumont X Terminal Gentileza), podendo ser uma opção para quem está hospedado no centro do Rio.

Para qualquer opção, a principal recomendação é a compra antecipada dos bilhetes. No domingo, a reabertura do bairro ao tráfego será gradual.

SAÚDE

O Sudeste e o Centro-Oeste atravessam uma forte onda de calor. O sábado no Rio de Janeiro deve ser marcado por calorão, com máxima de 36ºC e baixa umidade do ar. Isso, combinado aos perrengues de assistir a um show lotado, pode trazer consequências sérias para o corpo, então é preciso se cuidar.

Em meio a altas temperaturas, um problema comum é a queda da pressão, seja por desidratação ou por insolação, podendo causar vômitos, dor de cabeça e perda da consciência. É essencial manter-se hidratado o tempo todo.

A Cedae, companhia de água no estado do Rio, terá funcionários distribuindo copos de água gratuitamente, bem como quatro pontos de hidratação na orla. O objetivo é evitar os problemas que ocorreram em novembro do ano passado no Rio de Janeiro, quando uma jovem morreu durante a apresentação da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos.

Quanto às roupas, escolha peças confortáveis que permitam mobilidade e, se possível, tenham bolsos úteis para manter suas mãos livres. Priorize também o conforto dos seus pés, dando preferência aos tênis.

Se a ideia é chegar cedo para garantir um bom lugar, inclua no seu kit itens como protetor solar, boné e óculos de sol. Usar repelente também é indicado, principalmente na prevenção à dengue.

Em caso de emergência, três postos médicos estarão em funcionamento entre as 17h30 e as 4h nas redondezas, na av. Princesa Isabel, na praça do Lido e na rua República do Peru.

SEGURANÇA

A Polícia Militar atuará com 3.200 agentes, distribuídos pelas ruas e em 18 pontos de revista equipados com detectores de metais. Além disso, 65 torres de observação estão sendo instaladas na faixa de areia, no calçadão e em vias adjacentes. Também serão posicionadas câmeras de reconhecimento facial na avenida Nossa Senhora de Copacabana.

A Marinha assumirá o controle marítimo em parte da orla do Rio de Janeiro, do Leme ao posto 5, com interdição entre as 12h do sábado até as 4h do domingo. Durante esse período, boias serão colocadas para delimitar a área e haverá separação das embarcações, mantendo-as a 200 metros da praia, conforme orientação da Capitania dos Portos. Apenas as embarcações autorizadas e identificadas poderão ocupar a área bloqueada.

Na hora de curtir o show, doleiras e pochetes são mais seguras do que bolsos para guardar itens valiosos. Também é recomendável usar a pochete com o zíper virado para o corpo ou a doleira sob a roupa.

Celulares são alvos comuns de roubo, portanto evite exibi-los sem necessidade. Adote medidas de segurança como senhas e bloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial.

Antes de sair, desinstale aplicativos sensíveis, como os apps de bancos. Em caso de roubo, registre um boletim de ocorrência, tenha o número do IMEI do celular anotado e contate imediatamente a operadora e os bancos para evitar transações fraudulentas.

