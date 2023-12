Blue Origin acredita que lançará seu foguete New Glenn em 2024

A Blue Origin, empresa aeronáutica liderada por Jeff Bezos, acredita que poderá lançar pela primeira vez seu foguete New Glenn no próximo ano.

"Agora estamos prontos para começar a acelerar as coisas. Vamos lançar o New Glenn em 2024", disse Lars Hoffman, um dos executivos da Blue Origin, em uma conferência de imprensa na terça-feira, 12 de julho.

O lançamento do New Glenn já foi adiado várias vezes. A data original era 2020, mas foi adiada para 2021, depois para 2022 e, agora, para 2024.

O New Glenn é um foguete de carga pesada projetado para transportar satélites e astronautas para o espaço. Ele tem capacidade para transportar até 45 toneladas de carga útil para a órbita baixa da Terra.

Se o lançamento do New Glenn for bem-sucedido, será um marco importante para a Blue Origin. A empresa está competindo com outras empresas aeronáuticas, como a SpaceX, para se tornar um líder no mercado de lançamentos espaciais.

