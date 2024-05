Musk e Milei terão nova reunião em menos de um mês

(FOLHAPRESS) - Javier Milei, presidente da Argentina, terá novo encontro com Elon Musk, bilionário dono do X (antigo Twitter) na próxima segunda (6). A reunião foi confirmada pelo porta-voz de Milei, Manuel Adorni, na rede social de Musk.

O segundo encontro acontece menos de um mês desde a primeira conversa direta entre os dois, no início de abril, quando o presidente Argentino visitou a fábrica da Tesla em Austin, no estado americano do Texas.

A proximidade entre Milei e Musk é conhecida. Quando o ultraliberal venceu as eleições, em novembro passado, o bilionário comemorou a vitória em seu perfil da rede X e disse que a prosperidade estava indo para a Argentina.

O encontro será na segunda, às 15h30. Estarão com Milei no encontro sua irmã, Karina, que é secretária-geral da Presidência da Argentina, Luis Caputo, ministro da Economia, Nicolás Posse, chefe de gabinete, e Gerardo Werthein, o embaixador argentino nos Estados Unidos.

Segundo o jornal argentino Clarín, essa é a quarta visita de Milei aos Estados Unidos desde que assumiu o cargo em dezembro.

Em janeiro deste ano, Musk publicou meme pornográfico que sugeria "tesão" pelo presidente argentino.

De acordo com Clarín, o interesse de Musk pela Argentina se daria por motivos econômicos. No início de 2022, representantes da Tesla visitaram uma mina de lítio no país, um dos principais insumos utilizados em baterias de carros elétricos.

Antes da posse de Milei, em dezembro de 2023, Musk prometeu visitar Argentina e investir no país. Em fevereiro deste ano, a Starlink, empresa do bilionário, foi autorizada a fornecer seus serviços de internet aos argentinos.

O bilionário retribuiu o gesto do presidente doando 33 equipamentos para apoiar o atendimento em escolas rurais.

Após o encontro no Texas em abril, o embaixador Werthein disse ao Clarín que os considerava "almas gêmeas" tamanho alinhamento de ideias.

"A química que existiu no encontro é muito difícil de descrever, foi como se duas almas gêmeas tivessem se unido, concordaram em todos os pontos que tocaram."

Milei chegou a oferecer colaboração a Musk no conflito com o STF (Supremo Tribunal Federal) no Brasil. O governo argentino afirma que entre os temas abordados no primeiro encontro entre ambos, o contexto brasileiro foi mencionado.

Não foram dados detalhes de como seria essa colaboração ofertada pelo presidente ultraliberal, que no decorrer de abril viajou pelos Estados Unidos e se encontrou com empresários e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Leia Também: Deputados da Argentina aprovam Lei Ônibus, em vitória para Javier Milei